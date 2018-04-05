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Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

Facebook'tan 87 milyon kullanıcıya ait verilerin İngiltere ve ABD'de kritik seçimleri etkilemek amacıyla çalındığını iddia eden CTO Mike, "Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldı" dedi.

AA | 05.04.2018 - 01:41..
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Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

Veri sızıntısının 87 milyon kullanıcıya ulaştığı Facebook tarafından "ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendiriliyor" denildi.

Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

FACEBOOK SEÇİMLER İÇİN YAPILDIĞINA EMİN

Facebook Üst Teknoloji Yöneticisi Mike Schroepfer yaptığı açıklamada, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendirildiğini bildirdi.

Schroepfer açıklamada, "Çoğu ABD'de bulunan yaklaşık 87 milyon kullanıcıyla ilgili bilgilerin Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook seçimler için yapıldığını iddia etti

ZUCKERBERG İFADE VERECEK

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Greg Walden ve Komite Üyesi Frank Pallone Jr., Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in gelecek çarşamba veri skandalıyla ilgili komitede ifade vereceğini bildirdi.

Her iki milletvekilinden yapılan ortak açıklamada, "Komitedeki oturum, tüketicilerin veri gizliliğiyle ilgili önemli sorunlara ışık tutacak ve Amerikalılar internetteki kişisel bilgilerine neler olduğunu daha iyi anlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Facebook kaynakları, Zuckerberg'in gelecek salı günü de ABD Senatosu Yargı Komitesinde ifade vereceğini açıklamıştı.

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