Facebook skandalı, Cambridge Analytica'yı bitirdi

Şirketten yapılan açıklamada, "Cambridge Analytica'nın çalışanlarının etik ve yasalar uyarınca hareket ettiğine duyduğu kayıtsız güvene rağmen, medyanın kuşatması şirketin tüm müşterileri ve tedarikçilerinin de uzaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, şirketin faaliyete devam etmesinin artık mümkün olmadığı tespit edildi." denildi.

FACEBOOK: "BİR DAHA YAŞANMAYACAK"

Gelişmeye ilişkin Facebook'tan yapılan açıklamada ise verilerin usulsüz kullanımına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettirileceği bildirildi.

Facebook'un açıklamasında, "Ne olduğunu anlamak, tespit etmek ve tekrar yaşanmasını önlemek için kararlığımız sürecek. Soruşturmamız için yetkililerle iş birliğinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

87 MİLYON KULLANICININ HESAPLARI TOPLANDI

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanıyor.

Şirketin CEO'su Alexander Nix, İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde önemli rol üstlendiğini söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 20 Mart'ta görevinden alınmış, yerine Alexander Tayler vekaleten atanmıştı.

Nix görüntülerde, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi." ifadelerini kullanmıştı.