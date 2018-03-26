Facebook telefon mesajlarını ve aramaları kaydediyor

Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Geniş kullanıcı kitlesiyle ve adeta "ekmek kapısı"na dönen Facebook, adını bu günlerde skandalla anılmasından dolayı şu an için sessiz.

Son çıkan olay, Android cihazlarda, SMS ve telefon çağrılarınızı Facebook'un Messenger uygulaması üzerinden izin verdiğinizde, bütün arama geçmişiniz ve SMS'leriniz kaydediliyor.

Bazı kullanıcılar "1 sene önceki SMS'leri ve arama geçmişlerini görebiliyorum." ve "Telefonumdan sildiğim halde seneler öncesindeki SMS ve yazdığım metinler direk olarak ekranıma düşüyor." şeklinde şikayette bulundular.

DAHA İYİ DENEYİM İÇİN KİŞİLER PAYLAŞILIYOR

Facebook'un arkadaş tavsiyesi algoritmasını geliştirmek ve iş bağlantıları ile gerçek kişisel arkadaşları birbirinden ayırmak için Android cihazlarda kişilere, SMS verilerine ve arama geçmişine erişim istiyor.

(Çevirisi şu şekilde: Telefonunuzda bulunan kişilerle mesaj atın. Kişilerinize telefon numarası, takma isim, çağrı - mesajlaşma geçmişi gibi bilgileri sürekli olarak ekleyin. Bu (uygulama) sizin Facebook’ta arkadaşlarınızı daha kolay bulmanızı sağlar ve bizim herkese daha iyi bir hizmet vermemize yardımcı olur.)

Bu erişimde bizim gibi kullanıcılar ise bazen işin detayını dikkate almazken "İzin ver" seçeneğine basınca kişilerimize eriştiği gibi o kişilerle konuştuğumuz ve önceden konuşup da sildiğimiz halde bazı cihazlarda tüm verileri server'ına topladığı öğrenildi.

Eğer o "şanslı kişi" sizseniz, arka planda sizin mesajlaştığınız ve arama yaptığınız kişileri sürekli güncelleyerek sisteme atıyor ve daha deneyimli bir algoritma çıkarıyor.

Her ne olursa olsun bu durum güvenlik açığı teşkil ediyor ve gizlilik ve mahremiyet algısının tamamen ortadan kalktığı bir durum haline geliyor.

MARK ZUCKERBERG PARLAMENTO'YA ÇAĞIRILDI

Facebook, bu tür bir olayın tekrar ortaya çıkmasını önlemek için son yıllarda gizlilik kontrollerini değiştirdi ancak şirket, bunun gerçekleşmesine izin veren yetersiz gizlilik kontrolleri üzerinde neredeyse linçe uğruyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Birleşik Krallık Parlamenter Komitesi'ne, "rızası olmadan verilerin nasıl alındığını açıklamak için" çağrıldı.