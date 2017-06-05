Facebook teröristler için düşman bölge olacağını açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, olaydan sonra internet şirketlerinden terör konusunda harekete geçmelerini istemişti.

ARAÇLAR YAYALARIN ÜZERİNE SÜRMÜŞTÜ

Üç saldırgan Cumartesi gecesi Londra Köprüsü üzerinde araçlarını yayaların üzerine sürmüşler, ardından da çevredeki kişileri bıçaklamışlardı. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü.

Aşırı eylemlerle mücadele için kullanılan stratejinin yenilenmesi ve internet üzerinde daha büyük uluslararası denetim kurulması için çağrı yapan May, aşırı ideolojilere gelişebilecekleri zemin hazırladıkları için büyük internet şirketlerinin de kısmen sorumlu olduklarını söylemişti.

"BİZ FACEBOOK'UN TERÖRİSTLER İÇİN DÜŞMAN BÖLGE OLMASINI İSTİYORUZ"

Facebook Pazar günü saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı. Facebook Politika Direktörü Simon Milne dün e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Biz Facebook'un teröristler için düşman bölge olmasını istiyoruz. Teknolojiyi ve insan denetimini birlikte kullanarak, farkına varır varmaz terörist içerikleri platformumuzdan çıkarmak için yılmadan çalışıyoruz. Bu arada herhangi bir kişinin güvenliği için acil bir durum ortaya çıktığında hemen güvenlik makamlarını haberdar ediyoruz."

"TWITTER'DA TERÖRİST İÇERİKLERE YER YOKTUR"

Twitter da internet sitesinde militan propagandanın yayılmasını önlemek için çalışmalar yaptığını açıkladı. Twitter İngiltere Kamu Politikası başkanı Nick Pickles, "Twitter'da terörist içeriklere yer yoktur." dedi. Pickles yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılının ikinci yarısında 400,000'e yakın hesabı askıya aldıklarını bildirdi.

Pickles, "Bu tür içerikleri kaldırmak için sistematik bir yaklaşımın parçası olarak teknolojiyi daha fazla kullanmaya devam ediyoruz." dedi.