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Facebook ve Instagram kripto para reklamlarını yasakladı

Facebook sözcüsü Business, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için Facebook'ta kripto para reklamlarının yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 07:01..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Facebook ve Instagram, kripto para birimlerinin reklamlarını yasaklama kararı aldı. Facebook kripto para ve kripto para madenciliği için gerekli olan malzemelerin reklamlarının genellikle yanıltıcı olduğunu belirtti.

ANAHTAR KELİMELER DEĞİL TÜM REKLAMLAR YASAKLANDI

Facebook sözcüsü Business Insider'a yaptığı açıklamada, yeni kuralın yalnızca kripto para birimleri veya şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil, kripto para birimleri ile ilgili tüm reklamları yasakladığını söyledi.

Bu nedenle, Bitcoin cüzdanlarına yönelik reklamlarla birlikte, örneğin Ethereum madenciliği için gerekli olan donanımların reklamları da yasaklandı.

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