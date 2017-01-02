Facebook videolara telif koruması getiriyor

Müzik yayıncıları uzun zamandır Facebook’tan bu adımı atmasını istiyordu. Facebook ise konuyu sürüncemede tutuyordu.

YÜKLENEN VİDEOLARA TELİF KORUMASI

Facebook, aynı YouTube videolarında olduğu gibi artık siteye yüklenecek tüm videoları, telifli müzik eserleri açısından analiz edecek ve telifi korunan şarkılara yer veren videolar sistemden kaldırılacak.

Sistem devreye girdiğinde, Facebook kullanıcıları, kendileri hakkında çektikleri bir videoda, arka planda televizyonda çalan bir müzik eseri yüzünden bile videolarını kaldırmak zorunda kalabilecekler.

Aynı sorun şu anda YouTube’da da yayınlanıyor. YouTube Vlogger’ları, çektikleri videolarda, arka planda duyulan, kontrol edilmesi zor sesler yüzünden dahi, telif hakları korumasına takılabiliyor.

MÜZİK YAYINCILARI İLE ANLAŞMA YAPABİLİR

Müzik yayıncıları ise bu yıl Facebook’ta, 900’e yakın telifli müzik eserinin videosunu yakaladıklarını ve bunların toplam 600 milyon izlenme rakamına ulaştığını vurguluyorlar.

Facebook’un müzik yayıncıları ile anlaşma yapacağı ve telifli eserlerin yayını konusunda daha yumuşak bir çözüm bulmaya çalışacağı da düşünülüyor.