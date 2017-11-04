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Facebook WhatsApp'la ilgili soruşturma başlattı

WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatma kararı aldı.

04.11.2017 - 10:37
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  2. Dünya

Cuma günü WhatsApp'ın çökmesiyle 30 dakika boyunca mesaj alınıp gönderilemedi. Bazı ülkelerde ise 2 saati bulan bu problem, kısa sürede Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi ile trend oldu.

Facebook WhatsApp'la ilgili soruşturma başlattı

FACEBOOK SORUŞTURMA BAŞLATTI

WhatsApp'ın bozulmasıyla da herkes Facebook'a yöneldi. Ancak Facebook, uygulamanın 3 ay içinde iki kez çökmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Facebook WhatsApp'la ilgili soruşturma başlattı

MESAJ ALIP GÖNDERİLEMİYORDU

Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.

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