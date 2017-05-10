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Facebook 'yapay zeka' ile 9 kat hızlı çeviri yapacak

Facebook'un geliştirdiği yeni "yapay zeka" teknolojisinin 9 kat hızlı çeviri yapmaya imkan sağlayacağı duyuruldu.

10.05.2017 - 02:38
  1. Haberler
  2. Teknoloji

sd

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin şu anda 45 farklı dilde çeviri hizmeti sunduğu belirtilerek, yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların paylaşımlarının farklı dillere çevirisinin daha doğru ve 9 kat hızlı olacağı bildirildi.

YAPAY SİNİR AĞI GELİŞTİRİLDİ

Açıklamada, Facebook mühendislerinin, CNN adı verilen bir bilgisayar kodu yöntemiyle insan beynine benzeyen yapay bir sinir ağı geliştirdiği aktarıldı.

Söz konusu yeni teknolojinin, farklı diller arasında kelimeleri tek başına çevirmek yerine kelime gruplarına odaklanıp anlamlarını kavradığı ve bu şekilde çeviri yaptığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

DOĞRU ÇEVİRİ İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Açıklamada, diller arasındaki iletişimin ve doğru çeviri yapmanın dünya genelinde insanları birbirine bağlamada önemli olduğuna işaret edilerek, yeni teknoloji sayesinde Facebook kullanıcılarının mesaj ve videolarını istedikleri dilde paylaşabileceği vurgulandı.

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