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Facebook'a 1,6 milyar dolar ceza yolda

Geçen hafta 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 09:03..
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili düzenleyici kurumu olan DPC, Avrupa merkezi İrlanda'da yer alan Facebook'a yönelik resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA 50 MİLYON KULLANICININ BİLGİSİ ÇALINDI

Açıklamada, soruşturmanın geçen hafta 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin çalınmasına neden güvenlik açığı nedeniyle  başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada, Facebook'un AB çapında geçerli olan Genel Veri Koruma  Yönetmeliği'nden (GDPR) doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin  inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin kişisel verilerin güvenliğini  sağlayacak gerekli teknik ve kurumsal tedbirleri alıp almadığının  değerlendirileceği kaydedildi.

Facebook'a 1,6 milyar dolar ceza yolda

Öte yandan, AB genelinde mayıs ayında yürürlüğe giren GDPR kapsamında  kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı. GDPR ile şirketlerin  kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için  bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar  getirildi.

1,6 MİLYAR DOLAR CEZA GELEBİLİR

Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında  kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili  düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını koştu. Ayrıca,  işletmelerin söz konusu kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili  makamlara, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası  uygulama imkanı sağladı.
Böylece, Facebook'un söz konusu AB veri kurallarına uymadığının tespit  edilmesi halinde şirkete 1,6 milyar dolara varacak para cezası kesilmesinin önü  açıldı.

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