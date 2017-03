Facebook'ta çocuğa cinsel taciz ve şantaja 2 yıl hapis

Diyarbakır'da ailesi ile birlikte yaşayan B.K., 2016 yılı Mayıs ayında bir facebook hesabı açtı. Bir süre sonra internet kafe işletmeciliği yapan şüpheli C.O., önceden tanımadığı çocuğun hesabına Melek Sonmaz ve Ebru Yaşar adlı iki kadın profilinden arkadaşlık isteği gönderdi. İstek gönderen kişilerin ablasının arkadaşları olduğunu sanan B.K., talepleri kabul etti.

SAHTE KADIN PROFİLİYLE KÜÇÜK KIZLA İLETİŞİME GEÇTİ

Sahte kadın profili kullanarak küçük kızla iletişim kuran C.O. ise, bir süre sonra mağdurla kendi kamerası kapalı şekilde görüntülü görüşme yaptı. Görüntülü görüşme esnasında ısrarla mağdurun soyunmasını isteyen şüpheli, küçük çocuğa baskı yaptı. İddiaya göre, çocuk psikolojik baskı üzerine belden yukarıdaki elbiselerini çıkardı. Bunun üzerine şüpheli C.O. görüntüleri kaydettiğini söyleyerek, daha fazla soyunmasını isteyip, tehdit etti. Yaşananlardan korkan mağdur ise görüşmeyi sonlandırıp, durumu ablasına söyleyince olay polise bildirildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan internet kafe işletmecisi C.O. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IP ADRESINDEN TESPİT EDILEN ŞÜPHELİYE 16 YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli C.O., hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Şantaj' ve 'Müstehcenlik' suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin tespit edilmesi üzerine ev ve işyerinde arama yapıldığını belirten savcı, C.O.'nun işlettiği internet kafedeki bilgisiyar hard disklerine el konulduğunu söyledi.

BİLGİSAYARINDA 10 CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF TESPİT EDİLDİ

Hard diskler üzerinde yapılan incelemede şüphelinin küçük çocuk ile iletişim kurduğu Melek Sonmaz ve Ebru Yaşar adlı profillerle facebook oturumu açıldığının tespit edildiğini belirten savcı, incelemede mağdurun kullandığı profile ilişkin verilere de ulaşıldığını kaydetti. Şüpheliye ait hard disklerde içerisinde hayvan barındıran cinsel içerikli video bulunduğunu belirten savcı, aynı zamanda çocuk yaşta birey barındıran 10 cinsel içerikli fotoğraf tespit edildiğini kaydetti.

SAVCI: TEMAS OLMAZSA DA HER TÜRLÜ CİNSEL DAVRANIŞ, İSTİSMARDIR

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, C.O.'nun olay günü geç saatlere kadar internet kafede bulunduğunu ifade eden savcı, "Şüphelinin 12 yaşında olan mağdura karşı mağdurun rızası dahilinde cinsel istismarda bulunduğu, sonrasında mağduru tehdit edip daha fazla soyunmasını istemesi nedeni ile şantaj yaptığı, bu şekilde suçları işlediği anlaşılmıştır. Şüpheli ile mağdur arasında temas olmasa da 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismardır" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR YERİNE, CİNSEL TACİZDEN CEZA VERİLDİ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık C.O.'nun yargılaması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık C.O., yargılama sırasında mahkemece serbest bırakıldı. Davanın son duruşmasında söz hakkı alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, olayın cinsel istismar suçu oluşturduğunu belirterek, sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.

2 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, sanık C.O.'yu 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'Şantaj' suçlarından 2 yıl 10 ay hapis ve 120 gün adli para cezasına çarptırdı.

Adli para cezasının 2 bin 400 lira olduğunu belirten mahkeme, paranın 10 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Sanığın yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesi ve cezanın sanığın geleceği üzerinde herhangi bir etki yaratmayacağı kanaatine varan mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme sanığın olumsuz kişilik özellikleri nedeniyle ceza ile ilgili herhangi bir erteleme kararı da vermedi.