Facebook'ta gizlilik krizi

Daha önce yaşanan veri sızıntısı skandalıyla gündemden düşmeyen Facebook bu kez bir hata nedeniyle kullanıcıların gizli paylaşımlarını ortaya dökmekle suçlanıyor.

'HERKESE AÇIK' HALE GELMİŞ OLABİLİR

Facebook, kullanıcısının önceden seçilmiş bir gizlililik ayarına sahip olduğunu, bununla birlikte 18 Mayıs ile 27 Mayıs arasında sistemde etkin olan bir hata nedeniyle, yaklaşık 14 milyon kişinin paylaşımlarının otomatik olarak “herkese açık” olacak şekilde değiştiğini açıkladı.

KONTROL EDİLMESİNİ ÖNERDİ

Facebook’un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.

BU İLK DEĞİL

Bu olay elbette Facebook'un ilk skandalı değil. Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkması krize sebep olmuştu.