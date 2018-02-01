Facebook'ta harcanan zaman günlük 50 milyon saat azaldı

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında artış görüldü.

Buna göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2017'nin dördüncü çeyreğinde ortalama 1,4 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 yükseldi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde ortalama 2,13 milyar kişiye ulaşarak yıldan yıla yüzde 14,5'lik artış gösterdi.

FACEBOOK'TA HARCANAN ZAMAN 50 MİLYON SAAT AZALDI

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, Facebook üzerinden yayınlanan viral görüntülerde şirketin kısıtlamaya gittiğine dikkati çekerek, "Bu sayede Facebook üzerinde harcanan zamanı günlük yaklaşık 50 milyon saat azaltmış olduk." ifadelerini kullandı.



Ancak, kullanıcıların Facebook'ta harcadıkları zamanın düşmesi durumunda şirketin reklam gelirlerinin azalabileceğine işaret eden uzmanlar, bunun firmanın 2017 ilk çeyreğindeki net kar ve gelirini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.