Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Son dönemde sosyal medyada canlı yayın açarak intihar edenlerin sayısının artması üzerine Facebook yeni bir teknolojiye geçiyor.

KULLANICILARIN PAYLAŞIMLARINA GÖRE DESTEK GÖNDERİLECEK

Techcrunch'ta yer alan habere göre, kullanıcıların rapor etmesi yerine kullanılacak bu sistem, ihtiyaç duyan kişilere yardım ulaşması süresini kısaltmaya yardımcı olacak.

Ancak kullanıcı bilgilerini ve paylaşımlarını güvende tutma konusunda sicili pek parlak olmayan sosyal medya devinin bu adımı, endişeleri de beraberinde getirdi.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Twitter hesabından "Facebook, ilk yapay zeka destekli düşünce suç modülünü devreye sokuyor" iletisini paylaşarak, uygulamanın ilan edilenin ötesinde amaçlar için kullanılabileceğine işaret etti.