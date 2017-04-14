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Facebook'tan paylaştığı fotoğrafa 10 yıl hapis cezası

2016 yılında Büyükçekmece'de kaza yapan muhasebeci, Facebook'ta paylaştığı hız ibresiyle kendi cezasını belirledi.

14.04.2017 - 12:40
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Büyükçekmece’de geçen yıl alkollü olarak yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 25 yaşındaki muhasebeci Arzu Eğmen 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Arzu Eğmen’in Facebook hesabından paylaştığı araç ibresi 201 km olarak gösteren fotoğrafı ve aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu fotoğrafı da kararına gerekçe yaptı.

"SİNYAL VERMEDEN ÖNÜME GEÇTİ"

Tutukluluğunun da devamına karar verilen Arzu Eğmen, kararın ardından gözyaşları içinde duruşma salonundan ayrıldı. Kusur oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor geldiğini ve sanık Arzu Eğmen’in tamamen kusurlu olduğu, sanık Hüseyin Halid Salman’a ise kusur izafe edilecek bir durumun bildirilmediğini açıkladı. Sanık Arzu Eğmen, "Raporu kabul etmiyorum. Karşı tarafından sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır" dedi.

OLAY DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANLATILDI

Olay şu şekilde anlatıldı: "20 Mart 2016 günü saat 07.10’da 153 promil alkolü olan Arzu Eğmen sevk ve idaresinde bulunan araçla E-5 yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde şerit değiştirmek için manevra yaptığı sırada yine aynı yönde seyir halinde bulunan müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın (22) kullandığı araca çarptı. Kazada sanık Arzu Eğmen ve müşteki sanık Hüseyin Halid Salman yaralandı. Müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın kullandığı araçta bulunan Adnan Salman (52)hayatını kaybetti, yaralanan Arzu Eğmen ise soruşturma aşamasında şikayetini geri aldı. Hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile tedavi olacak şekilde yaralanan müşteki sanık Hüseyin Halid Salman ise sanık Arzu Eğmen’den şikayetçi oldu.Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi’nce 16 Mart 2017 tarihinde alınan raporda Arzu Eğmen’in asli derecede tamamen kusurlu, müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın ise kusursuz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Salman’ın kusursuz olması sebebiyle beraat kararı verilmesi istenen mütalaada, sanık Arzu Eğmen hakkında da mahkumiyetin tesisi gerektiği kaydedildi."

Facebook'tan paylaştığı fotoğrafa 10 yıl hapis cezası

HIZ LİMİTİ FOTOĞRAFI GEREKÇE OLDU

Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel, sanık Arzu Eğmen’in alkollü olması, Facebook hesabından hız limiti ve viski ve bira şişelerini paylaştığını kaydetti. Çelikel, yaşam şeklinin de göz önüne alındığını belirterek kararı açıkladı.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Arzu Eğmen’in sonraki süreçte saygılı tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Mahkeme sanık Arzu Eğmen’in tutukluluk halinin de devamına hükmettti.

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