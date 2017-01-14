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Facebook’tan PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden PKK propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı..

14.01.2017 - 13:35
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçu iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve K.A. adlı kadınlar serbest bırakılırken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan C.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Facebook’tan PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve yaralama olayından dolayı halen tutuklu olan G.A’nın ise Cumhuriyet Savcılığı’nca SEGBİS üzerinden ifadesi alınacak.

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