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Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

Konya'da Facebook'ta tanıştığı ve kadın olarak bildiği kişinin verdiği adrese buluşmaya giden Bilal Serin'in başına gelmeyen kalmadı.

12.06.2017 - 05:51
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Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Telafer Mahallesinde meydana geldi. Facebook'ta kadın sandığı takma adı Eymen olan bir kişiyle tanışıp yazışmaya başlayan Bilal Serin, buluşmak için konuştuğu kişinin verdiği adrese arkadaşından emanet aldığı 42 J 7913 plakalı otomobille gitti.

Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

"KAPIYI AÇARSAN PATLARSIN"

Yazıştığı kişinin otomobilden inmesini söylemesi üzerine, Bilal Serin araçtan inip uzaklaştı. Bu sırada "Otomobiline binme bomba koyduk. Kapıyı açarsan patlarsın" kendisine gelen mesaj üzerine paniğe kapılan Serin, durumu polise bildirdi.

Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

İhbarı alan polis mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Otomobilin yanında bulunan evdekiler tahliye edildi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık görevlileri çağırıldı. Polis  çevre güvenliği alarak otomobilin bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanı otomobilin bagaj bölümüne yerleştirdiği fünyeyi patlattı.

Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

PATLAYICI MADDE BULUNAMADI

Patlatmanın ardından otomobilde yapılan incelemede bomba ya da herhangi bir düzeneğe rastlanmadı. İtfaiye ekipleri de LPG'li olan otomobilin yakıt tankının bağlantılarını kapattı. Bilal Serin ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülürken, polis Serin'in yazıştığı kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından kandırıldı

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