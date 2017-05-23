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Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Siyasete girme planım yok

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin tüm eyaletlerini tek tek gezeceğini açıklamıştı.

23.05.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook'un CEO'su Zuckerberg: Siyasete girme planım yok

Bu gezinin siyasete atılacağı iddialarına yol açması üzerine Facebook hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Zuckerberg, siyasete atılmayı düşünmediğini ve gezinin amacının insanlarla daha yakın bağlar kurmak olduğunu söyledi.

YENİ İNSANLARLA TANIŞMAK İÇİN ABD TURUNA ÇIKACAK

Yeni insanlarla tanışmak ve daha geniş bir perspektif kazanmak amacıyla ABD turuna çıkacağını belirten Zuckerberg, bu gezinin yeni yatırımlar için kendisine ilham kaynağı olmasını umduğunu kaydetti.

SİYASETE ATILACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Zuckerberg’in siyasete atılacağı iddiaları bir süredir ABD’de tartışma yaratıyor. Genç girişimcinin eski ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın danışmanlarını işe alması iddiaları güçlendirmişti. Zuckerberg’in son başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’a oy veren Demokrat Parti taraftarı bir aile ile yemek yemesi de, Zuckerberg’in siyasete ısınma adımı olarak nitelenmişti.

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