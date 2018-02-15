Facebook'un 'güvenlik' sorunu

Facebook 5 yıl önce teknolojik alanda yaptığı yeniliklere bir yenisi de eklemişti. Bu kapsamda Onavo'yu satın alan Facebook adeta bundan bir casus yarattı.

KULLANICILARIN VERİLERİNİ TOPLUYOR

Onavo; sadece Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışıyor. VPN bağlantısı ile internette gezinmeyi sağlayan bu sistem, kullanıcıların bütün bilgilerini topluyor. Bunun en büyük örneği ise sözleşmedeki bulunan bir madde.

BİLGİLER FACEBOOK TARAFINDAN DA GELİŞTİRİLEBİLECEK

Bu maddelerde toplanan bilgilerin Facebook tarafından analiz edileceği belirtiliyor. Ayrıca toplanan veriler, Facebook tarafından da geliştirilebilecek.

33 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ BİLE

Bu uygulama şimdiden 33 milyon kişi tarafından indirildi. Yapılan araştırmada yüzde 38'i iOS, yüzde 62'si ise Android işletim sistemine sahip.