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Facebook’un hisseleri sert düştü

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in uygulamada yaptığı yeni güncellemeler hisselerin değer kaybetmesine yol açtı.

DHA | 12.01.2018 - 19:45..
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini ve yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladı.

23 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBI

Fakat bu açıklama şirketin hisselerinin düşmesine yol açtı, hisseler yüzde 6’ya varan değer kaybı yaşadı. Facebook bu açıklama neticesinde piyasa değerinden yaklaşık 23 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

Facebook’un hisseleri sert düştü

UYGULAMADA YAPILAN YENİ GÜNCELLEMELER HİSSELERİ DÜŞÜRDÜ

Uygulamada yapılacak güncelleme ile aile ve arkadaşlarla paylaşılmak istenen içerikler daha yukarıda görünecek.

Paylaşım ve diyalogları tetikleyen içeriklere daha fazla yer verilmesi planlanırken, yayıncı kuruluşlar ve reklam verenlerin videolarının daha az gösterilecek olması, reklam veren şirketlerin reklam gelirlerinin düşebileceği endişesini taşıdığından, hisselerin düştüğü tahmin ediliyor.

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