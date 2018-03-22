Facebook'un patronu hata yaptık dedi

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine karışması iddiasına ilişkin, şirketin seçimler sırasında sorunlara yeterince hakim olmadığını söyledi.

Zuckerberg hata yaptığını açıklayarak adeta günah çıkarttı.

"BU BİR HATAYDI"

Mark Zuckerberg, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zuckerberg, şöyle: "İnsanlar bana bir şeyi yapacaklarına dair yasal onay gösterdikleri zaman buna inanırım. Açıkçası bu bir hataydı. Bu tür hataların ileride gerçekleşmemesinden emin olmamız lazım. Bunun olduğu için gerçekten çok üzgünüm. İnsanların verilerini korumak için sorumluluğumuz var." dedi.

VERİ SKANDALI İÇİN İFADEE GİDEBİLİR

Zuckerberg, veri skandalı hakkında ABD Kongresinde ifade verebileceğini belirterek, "Eğer bu yapılacak doğru şeyse bundan mutluluk duyarım." dedi.

MÜDAHALELERİ ENGELLEME ÇALIŞMASI

ABD için ara seçim döneminde Facebook üzerinden manipülasyonlar yapılmaya çalışıldığını belirten Facebook yöneticisi, "Rusya gibi ulus devletlerin seçimlere müdahalesini zorlaştırmak için yapmamız gereken işler var. Ayrıca sahte haberlerin de yayılmasını engellemeliyiz. Rusya'nın çabasının ikinci bir versiyonu olduğundan eminim. Bunun üzerinde çalıştıklarından da eminim. Yeni taktikler olacaktır ve bizim de bunları gözlemleyerek önüne geçmemiz lazım. Geçen sene Fransa'daki seçimler kapsamında Facebook'a bazı araçlar yükledik ve seçimlere müdahaleye karşı başarılı olduk. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmak için bir sorumluluğumuz var. ABD'deki ara seçimler olsun, bu sene Hindistan ve Brezilya'da da seçimler var." dedi.