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Facebook'un patronu Zuckerberg ikinci kez baba oluyor

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, tekrar baba olmaya hazırlanıyor.

10.03.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Magazin

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, ilk kız çocuğu Max'in ardından bu kez de ikinci çocuklarını bekledilerini dünyaya duyurdu.

Facebook'un patronu Zuckerberg ikinci kez baba oluyor

AYNI ZAMANDA İYİ BİRER DOST

Eşi ve kendisine ait fotoğraf albümünden dört farklı fotoğrafı paylaşan Zuckerberg, üç kız kardeşle büyüdüğünü, onlardan çok şey öğrendiğini, onların sadece kardeşleri olmadığını, aynı zamanda çok da iyi dost olduklarını kaydetti.

Facebook'un patronu Zuckerberg ikinci kez baba oluyor

Zuckerberg, kız kardeşlerinin farklı alanlarda kariyerlerine yön verdiğine dikkat çekerken, kiminin müziğe spora ilgi duyduğunu, kiminin ise yemek sanatını icra ettiğini belirtti.

İKİ KIZ KARDEŞLE BÜYÜDÜ

Eşi Priscilla'nın da iki kız kardeşle büyüdüğünün altını çizen Zuckerberg, eşinin kız kardeşlerinden ailenin önemini öğrendiğini ve zorluklarla mücadele etmede onların sonsuz faydası olduğunu dile getirdi.

Facebook'un patronu Zuckerberg ikinci kez baba oluyor

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