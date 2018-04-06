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Facebook'un veri skandalından 87 milyon kişi etkilendi

Sosyal medya şirketi Facebook, veri sızıntısıyla ilgili yaşadığı skandaldan etkilenen kullanıcı sayısının 87 milyonu bulduğunu duyurdu.

AA | 06.04.2018 - 10:50..
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Facebook'un veri skandalından 87 milyon kişi etkilendi

Facebook Üst Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mike Schroepfer yaptığı açıklamada, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendirildiğini bildirdi.

87 MİLYON KULLANICI BİLGİSİ...

Schroepfer açıklamada, "Çoğu ABD'de bulunan yaklaşık 87 milyon kullanıcıyla ilgili bilgilerin Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Schroepfer, kullanıcıların bilgilerini daha iyi korumak için Facebook'un yürüttüğü güvenlik önlemleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Pazartesi gününden itibaren Facebook kullanıcılarıyla yükledikleri uygulamalarla ilgili linklerin paylaşılmaya başlanacağını belirten Schroepfer, üyelere bu uygulamalarda paylaştıkları kişisel bilgilerin de gösterileceği bilgisini paylaştı.

Schroepfer, Cambridge Analytica'ya verileri usulsüz biçimde sızan kullanıcıların bu konuda bilgilendirileceğini vurgularken, tüm Facebook kullanıcılarının da istemedikleri uygulamaları silebileceklerinin altını çizdi.

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