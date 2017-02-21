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Facebook'un yapay zekası tartışma konusu oldu

Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratacak bir adım atıyor.

21.02.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook'un yapay zekası tartışma konusu oldu

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Yapay zekanın mesajları okumasının nedeni, kişinin ilgi alanlarını belirleyip, reklam çalışmalarını da bunu dikkate alarak yapması olarak belirtildi. Ancak yine de bu durum kafaları karıştırdı. Facebook mesajlarının okunacak olması, kullanıcıların kafasında soru işareti yarattı.

GİZLİLİK ENDİŞESİ

Mesajların yapay zekanın eline de geçecek olsa, başkalarının da görebileceği endişesi, kullanıcıları kapladı. Özel hayatın gizliliği adına tepki ile karşılanacak olan yenilik konusunda henüz Facebook net bir tavır almış da değil.

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