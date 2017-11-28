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Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Türkiye'ye karşı düzenlenmek istenen operasyona CHP'nin alet olduğunu söyleyen Özkan, stüdyoda tartışmaya neden oldu.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 07:48..
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Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Habertürk'te Ece Üner'in moderatörlüğünde ekrana gelen Enine Boyuna programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası değerlendirildi.

Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan, Türkiye'nin gündeminin çok farklı olduğu günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu belge konusunu neden gündeme getirdiğini sorguladı.

CHP TÜRKİYE'YE OPERASYONA ALET OLDU

Türkiye'ye karşı yapılmak istenen projeye ana muhalefet partisinin alet olduğunu söyleyen Özkan, CHP'nin yine yanlış yaptığını sözlerine ekledi.

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi VİDEO

KOMPLOCU

Bu sırada söze giren İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Emre, Fadime Özkan'a "Komplocu" dedi.

AHLAKSIZ

Emre'nin bu sözleri üzerine Özkan da ahlak sınırları içerisinde bir tartışmanın yürütülmesini istedi.

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