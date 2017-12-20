Fahir Armaoğlu’nun Filistin Meselesi kitabı

Hocaların hocası Fahir Armaoğlu, yaşadığı müddetçe yazmaya, üretmeye devam eden önemli bir bilim adamıydı. Daha önce Kitap Ayracı olarak burada Armaoğlu’nun Türk Siyasi Hayatı yapıtını siz kitapseverlerin beğenisine sunmuştum.

Gelibolu’da hayata gelen Armaoğlu, Ankara Hukuk Fakültesi’nde mezun oldu. Akabinde akademik çalışmalarına hız veren Armaoğlu, pek çok kitap kaleme aldı. Yazdıkları çoğu okura kılavuz oldu, tartışıldı. Armaoğlu, 1998 yılında ebediyete intikal etti.

Kronik Kitap, çok güzel bir iş yaparak Armaoğlu'nun bu kitabının yeni baskısını yaparak okuyuculara sundu.

KUDÜS'ÜN İSRAİL'İN BAŞKENTİ İLAN EDİLMESİ

Yazarın, Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşları kitabı müthiş bir kaynak. Amerika Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edeceğiz.” sözü Filistin meselesini tekrar dünyanın gündemine oturttu. Filistin meselesinin ne olduğunu ayrıntılarıyla anlatan Armaoğlu, sorunun köklerine inerek, büyük bir tarihi perspektiften okurlara aktarıyor. Sadece Filistin meselesini derinlemesine analiz etmekle kalmayıp, aynı zamanda Ortadoğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşeceksiniz.

"VAADİLMİŞ TOPRAKLAR"

İsrail’in “kendilerine vaadilmiş topraklara” yerleşmesiyle beraber yarım asırdan fazla süren yeni bir uluslararası sorunun da başlangıç noktası oldu. Özellikle küresel siyasi güçlerin objektif ve nesnel davranmaması sorunun çözümünü zorlaştırdı. Öte yandan İsrail yanlısı politika güden büyük güç odaklarının da fazla varlık gösterememesi Filistin’i bu arenada tecride mahkûm etti.

Prof. Armaoğlu

6 GÜN SAVAŞLARI

İsrail’i Ortadoğu’dan silmek için Mısır, Ürdün ve Suriye bir araya gelerek İsrail’e karşı savaş ilan ettiler. Daha sonra lojistik destek veren Suudi Arabistan, Fas, Irak, Tunus, Cezayir’in de katılmasıyla Ortadoğu coğrafyasını sarsan ve tarihe “6 Gün Savaşları” adıyla geçen, büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olan, etkileri uzun yılları kapsayacak harpler yaşandı. Savaş sonucunda yenilen taraf ise Arap devletleri oldu.

6 Gün Savaşları büyük yıkımlara neden oldu. ABD o dönem tarafsızlığını ilan etmişti.

"EL NAKBA"

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi Almanya’sının Ortadoğu’da bir Yahudi devleti kurma fikri nihayet gerçekleşecekti. Filistinliler İsrail’in kurulmasını “El Nakba" yani "Felaket" diye anarlar. Bunun üzerine binlerce Filistinli topraklarını terk ederek başka yerlere göç etmeye başladılar. İsrail’i yenmeyi başaramayan Arap devletlerinde başlayan siyasi iktidarsızlık ve çalkantılar ise uzun yıllara yayılacaktı.

Dönemin gazete haberleri

KATRENE DÖNEN FİLİSTİN SORUNU

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaşlarda bugüne kadar binlerce insanın ölümüne ve göçlere sebep oldu. Defalarca yapılan görüşmelerde sağlıklı bir sonuç çıkmamış, Filistin meselesi adeta kaderine terk edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde de Kudüs’ü başkent ilan edilme çağrısı katrene dönen meseleyi yeniden gazetelerin tartışma sayfalarında ve televizyonlarda dile getirilmesine önayak oldu. İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletler bu karara (İİT) sert tepki gösterdiler.

Fahir Armaoğlu’un akıcı üslubu sayesinde adeta edebi bir metin gibi okunan kitabı, bütün tarih severlerin okumasında yarar görüyorum.

Yazar: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

Yayınevi: Kronik Kitap

Dili: Türkçe

Yeni baskı: 2017

Türü: Tarih

Syf: 560

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