Fahir Armaoğlu’nun Türk Siyasi Tarihi kitabı

Gelibolu’da 1924 yılında dünyaya gelen Fahir Armaoğlu, siyasi bilgiler okudu, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1949’da da Ankara Hukuk Fakültesi’nde hukuk diplomasını aldı, akabinde akademik çalışmalarını sürdürdü. Armaoğlu, 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Doçenti ve 1963’te de Siyasi Tarih profesörü oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar, makaleler kaleme alan Armaoğlu’nun bazı eserleri:

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995, Siyasi Tarih, 1789-1960, Seçim Sistemleri, Amerikan-Japon Münasebetlerinin On Yılı, 1931-1941, Kıbrıs Meselesi, 1954-1959, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail savaşları (1948-1941) ve Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri adlı kitapları da kaleme aldı. Prof. Armaoğlu, 10 Haziran 1998’de aramızdan ayrıldı.

GENİŞ KONU YELPAZESİ

Uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin yakın tarihi özel ilgi alanını kapsayan Armaoğlu’nun Türk Siyasi Tarihi kitabı, pek çok boşluğu doldurmaya aday bir çalışma. Sadece Türkiye’nin yakın tarihini değil, Osmanlı İmparatorluğu’nu da inceleyen Armaoğlu, oldukça parlak bir akademik geçmişe sahip olduğu yadsınamaz. İmparatorluk Mirası, Milli Mücadele Yılları, Laiklik, Kıbrıs Meselesi gibi ana başlıklardan oluşan kitap, geniş konu yelpazesiyle kitapseverlerin fazlasıyla istifade edebileceği titiz bir çalışmanın ürünüdür. Özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan öğrencilerin ve tarih severlerin okuması gereken Türk Siyasi Tarihi, yakın tarihimizi öğrenmek isteyenlerin başucunda bulunmalıdır.

Kıbrıs Savaşı sırasında dönemin gazete haberleri

OSMANLI’NIN DEVLET GELENEĞİ

Osmanlılar, 1359’da Gelibolu’da Avrupa’ya ayak bastıklarında ne bir aşirettir ne de bir çapulcu topluluğudur. Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir uç beyliği olarak varlıklarını sürdürürken hem askeri, hem de siyasi bir örgütlenmeye sahip oldukları kadar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin bütün devlet geleneklerine sahip bulunmaktaydılar. Bir başka ifadeyle Osmanlılarda bir devlet kavramı vardır. Her ne kadar bu kavram, Osmanlı’nın esas itibariyle askeri gücüne ve askeri örgütlenmesine dayanmakta idiyse de siyasi ve idari örgütlenme olmaksızın bir askeri gücün yaratılmayacağı da açıktır.

Eski Türklerde Allah'ın verdiği siyasi iktidar anlamında kullanılan “Kut anlayışı” Osmanlı Devleti'nln Türk Cihan Hakimiyeti'ne giden yolda temel felsefesi ...

OSMANLI’DAN TÜRK SİYASİ HAYATINA

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti artık yavaş yavaş yıkıma doğru giderken, yeni bir devletin de temelleri atılmaya başlanmıştı. Osmanlı nasıl Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamı niteliğindeyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Osmanlı’nın mirasını devraldı dememiz yerinde bir tespit olacaktır. Milli Mücadeleden sonra küllerinden yeniden doğan bir devletin ayağa kalkması da zaman alacak ve birtakım sancılı süreçler yaşayacaktır. Yeni yeni emekleyen bir Cumhuriyet rejiminin bundan sonra nasıl hayat bulacağı da tartışma konusuydu. Okuma masamda bulunan Türk Siyasi Tarihi çalışması, sadece yukarıda saydığım ana denklemler etrafında değil, siyasi tarihimizi köktenci bir gelenekten alarak aydınlığa kavuşturuyor.

YAKIN TARİHİMİZ

Türkiye’nin çok partili hayata geçmesinden sonra baş gösteren siyasi krizler yakın tarihimizi başat sorunlarından gelmekteydi. Öte yandan Türkiye’yi hala meşgul eden Kıbrıs Meselesi, 1960’lı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri kitapta bulmak mümkün.

Siyasi tarihimize daha yakından nüfuz etmek isteyen kitapseverlerin bu eseri okumalarında gereklilik görüyorum.

SYF: 320

YAYINEVİ: KRONİK KİTAP

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