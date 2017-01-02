Fahiş ücret isteyen özel hastanelere para cezası kesilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti.

Yeni sözleşmeye göre vatandaşlardan fazla para tahsil eden hastaneye, ilgilinin şikayet etmesi halinde ceza kesilecek. Hastane Sağlık Uygulama Tebliğindeki fiyatın iki katından fazla fiyatta teklifte bulunuyorsa, bunun ALO 170’e bildirilmesi gerekiyor.

SGK CEZA KESECEK

Yeni sözleşmeye göre vatandaştan fazla para alınırsa, hastane bunu vatandaşa nakit ödeyecek. SGK da hastaneye 5 kat ceza kesecek. Şayet ödemek istemezse bu 10 katına çıkacak.

SMS'LE BİLGİLENDİRİLME YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulamada herkesin hangi hastaneden ne kadar kesinti yapabileceğini de vatandaşa mesajla bildirecek. TC kimlik numarası girilerek hastanede kayıt açıldığı anda vatandaşın cep telefonuna, “Sizin adınıza hastaneye şu kadar para ödedik” diye mesaj gönderilecek.

Böylece vatandaş ne kadar ödemesi gerektiğini bilecek. Şayet hastane belirtilen rakamdan yüksek ücret almışsa bunu hastaneden geri isteyebilecek. Yetkililer özel hastaneye giden herkesin cep telefonunu sisteme kaydettirmesi gerektiğini ve fazla ücret alınması halinde 170 numaralı telefona şikayet edilmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşın bu durumu ispat etmesi için faturasını da mutlaka istemesi gerekiyor.