Fahrettin Altun kimdir?

Profesör Fahrettin Altun. 42 yaşında olmasına rağmen bir çok önemli titri üzerinde taşıyan bir başarı abidesi. Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı biriminin başkanı oldu. İstedik ki, iletişim dünyamızın bu genç ve başarılı ismi Profesör Fahrettin Altun'u size anlaşılır bir öz geçmiş ile kısacık anlatabilelim..



Akademisyen, sosyoloji profesörü Fahrettin Altun 11 Eylül1976, Stuttgart / Almanya doğumludur. Altun, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Fahrettin Altun, Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde 2002-2003 yılları arasında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer almışı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yapmıştır. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını sürdürmüş, ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Prof.Dr. Fahrettin Altun, halen girişte de aktardığımız üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış, TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırlayıp ve sunmuştur. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. Ayrıca Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.



Fatmanur Altun hanımefendiyle evli olan Fahrettin Altun 3'ü erkek 1'i kız olmak üzere toplam 4 çocuk sahibidir.

Makaleler:

Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayımlandı.

ESERLERİ:

Telif Kitaplar: Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (2002, 4. Bas. 2017 ), Türkiye’de Basın Özgürlüğü, 2016; İngilizcesi: Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte, 2016; Arapçası: Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya - El-Asatir ve'l-Haka'ek, 2016), The Triumph of Turkish Democracy (Burhanettin Duran ile, 2016), Milletin Zaferi 15 Temmuz (Burhanettin Duran ile, 2017),Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (Hasan Basri Yalçın ile, 2017).

Bölüm Yazarı Olduğu Kitaplar: Diren Sosyoloji (2013),

The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık (2016), Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (2016).

Derlediği Kitaplar: The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (Burhanettin Duran ile, 2016), 15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası, İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile, 2017).

