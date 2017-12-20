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Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı

Kutsal toprakları savunmak için, binbir türlü imkansızlığa rağmen İngilizlere karşı mücadele veren Fahrettin Paşa'ya bile dil uzattılar. Hem de Müslüman bir ülkenin dışişleri bakanı...

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 13:27..
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Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, bir Iraklı’nın attığı tweet’i paylaştı.

FAHRETTİN PAŞA'YA HAKARET ETTİLER

Tweet’te, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İngiliz tehdidi altında bulunan Medine'deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul’a getiren Fahrettin Paşa “hırsızlıkla” suçlanıyordu.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Paşa'ya hırsız diyen Arap bakana cevap verdi ve "Zavallı, hadsiz" gibi ağır ifadeler kullandı.

Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı

KAHRAMAN FAHRETTİN PAŞA AYNI ZAMANDA FOTOĞRAFÇIYDI

Medine'nin savunmasında önemli bir rol oynamış, açlık ve yoklukla pençeleşen askerlerine çekirge kavurması yedirmiş ancak Medine'nin İngilizlere karşı müdafasından vazgeçmemiş Fahrettin Paşa'nın, pek bilinmeyen özelliklerinden biri de fotoğrafçı olmasıydı.

Fahrettin Paşa'nın çektiği 10 Medine fotoğrafı
(1918'de Medine'nin uçaktan görünüşü. Hazret-i Peygamber'in mezarının da bulunduğu Mescid-i Nebevi çevresinde kurulmuş olan Medine'de pek çok İslam şehri gibi surlarla çevrilidir. Surların hemen dışında, ortada görülen alan Menaha Meydanı.)

TÜRK FOTOĞRAFÇILIĞININ ÖNCÜSÜ

Fahrettin Paşa'nın kendisi gibi asker olan iki oğlu, yıllar önce bir gazeteciye aile arşivini açmış ve babalarının çektiği fotoğrafları göstermişti. Fahrettin Paşa'nın, Türk fotoğrafçılığının meçhul öncülerinden biri olduğu da o sohbette ortaya çıkıyordu.

ÇOCUK YAŞLARDA FRANSIZLARDAN DERS ALDI

Fahreddin Paşa, 4 Şubat 1868’de Tuna vilayetinin merkezi olan Rusçuk’ta doğar ve o sırada Tuna Valisi olan Midhat Paşa tarafından, Ömer Fahreddin adı verilir. Daha ilk mektep yıllarında, Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü olan babası Mehmed Nahid Bey’in yanında görevli Fransız mühendislerden matematik ve Fransızca dersleri alan Ömer Fahreddin, bu arada onlardan fotoğrafçılığı da öğrenir.

İŞTE FAHRETTİN PAŞA'NIN OBJEKTİFİNDEN MEDİNE FOTOĞRAFLARI

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