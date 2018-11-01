Fahriye Evcen: Bebeğimizin cinsiyeti henüz belli değil

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Bebek bekleyen mutlu çift merak edilen soruları yanıtladı.

"HEYECANLIYIZ"

Evcen, "Mutluyuz heyecanlıyız, tarifsiz çok güzel bir duygu. Tabi ki bazı hassasiyetler oluyor, her hamilelikte olduğu gibi ama her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz.

Fahriye Evcen - Burak Özçivit Çifti



"KİTAP OKUMUYORUM"

Bu süreçte kimseden hiçbir tavsiye almıyorum. Kitap falan da okumuyorum. Zaten her şeyi hissediyorsun.

"DAHA AŞERMELER BAŞLAMADI"

Aşerme henüz başlamadı. Ama ilerleyen zamanlarda gecenin geç saatlerinde buralarda görebilirsiniz Burak’ı.Bebeğimizin cinsiyetti henüz belli değil." dedi.