Fahriye Evcen Raşit Bağzıbağlı'yı cezalandırdı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkinin ardından 29 Haziran’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda nikâh defterine imza attı. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğüne damga vuran ise Evcen’in gelinliği oldu.

ATAGÜL'ÜN GELİNLİĞİNE BENZETİLDİ

Modacı Raşit Bağzıbağlı’nın imzasını taşıyan gelinlik, geçen yıl Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzetildi.

DOSTLUĞUNU NOKTALADI

Sosyal medyada da iki gelinliğin benzerliğine dair çok sayıda yorum yapıldı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fahriye Evcen, günler süren polemiğe yol açan o gelinliği diken Raşit Bağzıbağlı’yla dostluğunu noktaladı.

BAĞZIBAĞLI'YI LİSTEDEN ÇIKARDI

Evcen, Instagram’da Bağzıbağlı’yı arkadaş listesinden çıkardı. Ancak bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine yine aynı mecrada gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak Bağzıbağlı ve ekibine teşekkür etti.