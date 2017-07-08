taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Fahriye Evcen Raşit Bağzıbağlı'yı cezalandırdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaşadığı gelinlik krizinden sonra Raşit Bağzıbağlı'yı Instagram’dan çıkardı.

08.07.2017 - 14:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkinin ardından 29 Haziran’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda nikâh defterine imza attı. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğüne damga vuran ise Evcen’in gelinliği oldu.

Fahriye Evcen Raşit Bağzıbağlı'yı cezalandırdı

ATAGÜL'ÜN GELİNLİĞİNE BENZETİLDİ

Modacı Raşit Bağzıbağlı’nın imzasını taşıyan gelinlik, geçen yıl Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzetildi.

DOSTLUĞUNU NOKTALADI

Sosyal medyada da iki gelinliğin benzerliğine dair çok sayıda yorum yapıldı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fahriye Evcen, günler süren polemiğe yol açan o gelinliği diken Raşit Bağzıbağlı’yla dostluğunu noktaladı.

Fahriye Evcen Raşit Bağzıbağlı'yı cezalandırdı

BAĞZIBAĞLI'YI LİSTEDEN ÇIKARDI

Evcen, Instagram’da Bağzıbağlı’yı arkadaş listesinden çıkardı. Ancak bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine yine aynı mecrada gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak Bağzıbağlı ve ekibine teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Murat Boz ayrılık iddialarına açıklık getirdi
Aslı Enver'i aldattığı iddia edilen Murat Boz, sevgilisinin geniş biri olmadığını konuşulanların onu üzdüğünü söyledi.
Ünlü oyuncu Sharon Stone Instagram'ı salladı
Geçip giden yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Sharon Stone, Instagram'a da bu pozuyla damgasını vurdu.
Chloe Lounghnan Ortaç eşini dinledi, tanga giymedi
İrlandalı model Chloe Lounghnan, geçtiğimiz günlerde tangayı andıran minicik bikinisi yüzünden eşi Serdar Ortaç'la tartışmıştı.
Beren Saat bikinili görüntülendi
Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, Bodrum’da tekne tatiline çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

211
Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

219
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

169
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

84
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

42
Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Manchester United Lukaku'yu transfer etti

9
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM