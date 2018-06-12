Fahriye Evcen rekor kırdı

Fahriye Evcen İMDB starmetre puanına göre global sıralamalarda 1617. olarak 2018' de Türk oyuncuların ulaştığı en üst seviyeye yerleşti.

Fahriye, Düsseldorf Üniversitesi’nde sosyoloji okurken amatör olarak tiyatroyla ilgilenir. Türkiye’ye geldiği tatillerden birinde rahmetli Oya Aydoğan’ın yaptığı televizyon programına seyirci olarak katılır.

"TELEVİZYON HİÇ AKLIMDA YOKTU"

Fahriye Evcen, bir röportajında o dönemi şöyle anlatıyor: “Televizyon hiç aklımda yoktu, tiyatro yapmayı istiyordum. Oya Aydoğan, ‘Oyunculuk yapmak ister misin?’ dedi. Orada kurulu bir düzenim vardı ve buraya taşınmayı istemediğim için önce reddettim. Sonra oyunculuğun yapmak istediğim meslek olduğunu düşünüp ‘Neden Türkiye’de başlangıç yapmayayım ki?’ dedim."

İLK DİZİSİ ASLA UNUTMAM

Fahriye, Düsseldorf Üniversitesi’ndeki kaydını dondurup Türkiye’ye gelir. 2005’te Oya Aydoğan’ın yönetmen Ümit Efekan’a önermesiyle ‘Asla Unutmam’ dizisinde oynar.