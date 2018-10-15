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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bebek için hazırlanıyor

Tükenmişlik sendromuyla Fahriye Evcen, hamilelik sürecinde birtakım kanunlar getirdi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 07:34..
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2.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, bebek için hazırlıklara başladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bebek için hazırlanıyor

İLK ÖNCE EV BOYANACAK

Bebek doğmadan hazırlıklara start veren Evcen, ilk önce oturdukları villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı aldı. Evcen, bebeğini kucağına alana kadar ise dışarıdan yemek yemeyecek ve özel olarak hazırlanan sağlıklı yiyecekleri tüketecek.

BEBEK İÇİN KİTAP OKUYOR

Kokulardan rahatsız olan oyuncunun, evde parfüm ve kolonyayı da yasakladığı öğrenildi. Bebeklerinin gelişimini şimdiden araştırmaya başlayan Evcen, 10’dan fazla kitap siparişi verirken, anne olan arkadaşlarından da tavsiyeler alıyor.

NAZARDAN KORKUYORLAR

Nazardan korktukları için görüntülenmemeye özen gösteren çift, bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra açıklama yapacak.

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