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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in arası bozuldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftine nazar değdi.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 08:45..
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ardından bir kötü haber de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden geldi. Evliliklerinde henüz bir yılı doldurmayan çiftin birliktelikleri çatırdamaya başladı.

TÖRENE FAHRİYE'Yİ GETİRMEDİ

Akşam'da yer alan habere göre; aynı evde iki yabancı gibi oldukları konuşulan çiftin ilk sorunları geçen hafta GQ’nun düzenlendiği ödül gecesinde gün yüzüne çıktı.

"TEK BAŞIMA GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Fahriye Evcen’le araları bozuk olduğu için GQ gecesine tek başına katıldığı konuşulan Burak Özçivit, eşini soranlara “Fahriye’nin işleri var. O yüzden yalnız katılmak durumunda kaldım” demişti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti

MEYVELİ TABAĞINI HEMEN KALDIRDI

Ancak işin aslı başkaydı. Kavga edip araları bozuk olan Fahriye Evcen, evinde televizyon başında keyif yapıyordu. Yalanı ortaya çıkan Burak Özçivit ise Fahriye Evcen’in paylaşımı karşısında sinirden küplere binip telefona sarıldı. Bu paylaşım sonrasında çiftin arasında ikinci büyük tartışma yaşandı. Fahriye Evcen, Instagram Story’den fotoğrafı hemen sildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in arası bozuldu

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