Fahriye Evcen ve Fatih Akın aynı projede

Yaptığı filmleriyle dünya çapında bir üne sahip olan Fatih Akın ile Evcen, Türkiye ile ilgili özel bir filme imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü isimler, düzenlenen etkinlik kapsamında senarist ve yapımcı Nur Türkşen ve Hakan Türkşen ile bir araya geldi.

FAHRİYE'Yİ HEYECANLANDIRAN PROJE

Projenin detaylarını konuşarak fikir alışverişinde bulunan ekibin yer alacakları film ise bir hayli iddialı… Çalışmanın dünya çapında büyük bir ses getirmesi bekleniyor. Evcen'in ise böyle bir projede yer alarak adını dünya çapında duyurabileceği söyleniyor.