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Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

Fahriye Evcen 3,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burak Özçivit ile 29 Haziran'da evlendi.

02.07.2017 - 09:05
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  2. Magazin

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

EŞİYLE İLK PAYLAŞIM

Nikahtan 2 gün sonra Fahriye Evcen sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tamamlayıcım, kahramanım, dünyam... Seninle büyümek, seninle bütünleşmek, seninle sonsuza dek 'evet' demek... ♥️ İşte şimdi her şey tamam! :) İyi ki..."

Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

BURAK ÖZÇİVİT DE PAYLAŞTI

Çok geçmeden Burak Özçivit de Instagram sayfasında eşiyle fotoğrafını paylaştı. Özçivit fotoğrafın altına sadece kalp koydu.

Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

Fahriye Evcen'den düğün sonrası ilk paylaşım

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