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Fahriye Evcen'den photoshop açıklaması

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Etiler'de kahvaltı yaptı. İkiliyi gören hayranları yoğun ilgi gösterdi.

08.04.2017 - 14:27
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Yerli ve Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, istekleri çevirmeyerek, dakikalarca hatıra fotoğrafı çektirdi. Özçivit, “Güzel bir şey, bizi seviyorlar sağ olsunlar. Biz de işimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Fahriye Evcen'den photoshop açıklaması

NİKAH HAZİRAN'DA

Haziran ayında nikah masasına oturacaklarını belirten Özçivit, “Net tarih veremiyoruz. Setlerden dolayı Fahriye’yle karşılaşırsak, tarih belirleyeceğiz. İkimiz de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” açılamasını yaptı.

Fahriye Evcen'den photoshop açıklaması

PHOTOSHOP AÇIKLAMASI

Evcen ise marka yüzü olduğu jean firmasının servis edilen photoshop'lu fotoğraflarıyla ilgili, “Hangi fotoğrafta yapılmıyor ki? Firmanın isteğiydi. Ürünleri iyi göstermek adına değişimler yapıldı” şeklinde konuştu.

Fahriye Evcen'den photoshop açıklaması

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