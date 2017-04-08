Fahriye Evcen'den photoshop açıklaması

Yerli ve Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, istekleri çevirmeyerek, dakikalarca hatıra fotoğrafı çektirdi. Özçivit, “Güzel bir şey, bizi seviyorlar sağ olsunlar. Biz de işimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

NİKAH HAZİRAN'DA

Haziran ayında nikah masasına oturacaklarını belirten Özçivit, “Net tarih veremiyoruz. Setlerden dolayı Fahriye’yle karşılaşırsak, tarih belirleyeceğiz. İkimiz de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” açılamasını yaptı.

PHOTOSHOP AÇIKLAMASI

Evcen ise marka yüzü olduğu jean firmasının servis edilen photoshop'lu fotoğraflarıyla ilgili, “Hangi fotoğrafta yapılmıyor ki? Firmanın isteğiydi. Ürünleri iyi göstermek adına değişimler yapıldı” şeklinde konuştu.