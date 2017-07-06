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Fahriye ile Burak hamburger kuyruğunda

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen fanlarından kaçamadı.

06.07.2017 - 09:47
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran'da 'Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen nikah töreniyle evlendi, balayı için de Maldivler'e uçtu.

FANLARI YAKALADI

Romantik tatilin fotoğraflarını sık sık takipçileri ile paylaşan ikili önceki gün bölgenin popüler AVM'lerinden birine gitti. Dünyanın dört bir yanından geniş hayran kitlesine sahip olan çift, fanlarından kaçamadı.

Özçivit ve Evcen bir fast food restoranında sıra beklerken görüntülendi. Sosyal medyada yayınlan fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.

Fahriye ile Burak hamburger kuyruğunda

Fahriye ile Burak hamburger kuyruğunda

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