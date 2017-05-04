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Faizsiz ev almak mümkün olacak

Geliştirilecek 'İslami mortgage' ile faizsiz ev alınabilecek. Projenin 1 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

04.05.2017 - 14:26
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  2. Emlak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, basın mensuplarıyla ilgili yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Faizsiz ev almak mümkün olacak

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

TVF Yönetim Kurulu Başkanı Bostan, İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu (Islamic Cooperation For The Development Of Private Sector -ICD) ile bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Faizsiz ev almak mümkün olacak

'İSLAMİ MORTGAGE' GELİŞTİRİLECEK

ICD ile Türkiye'de "İslami mortgage" geliştirme üzerinde çalışmalarının bulunduğunu anlatan Bostan, "ICD ile çerçeve anlaşması imzaladık. Faizsiz bir enstrüman olacak. İlk defa İslami mortgage olacak. Bunun büyük talep göreceğini düşünüyoruz. Çalışmaları 3 ay içerisinde kuruluş aşamalarını tamamlamak istiyoruz ve 1 yıl içerisinde de faaliyete geçmeyi arzu ediyoruz. Anlaşma çerçevesinde katılım mortgage şirketi kurup ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli faizsiz kredi sağlamayı planlıyoruz. Burada türev enstrümanlar da söz konusu." dedi.

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