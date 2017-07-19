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Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

Revizyonda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten boşalan koltuğa Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi.

19.07.2017 - 17:13
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2004’de Ak Parti’den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2007 yapılan yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kendisini yeniden aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak katıldığı seçimlerde yüzde 60 oy alarak ikinci kez Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilmişti.

Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

BAKAN OLMASI ŞANLIURFALILARI SEVİNDİRDİ

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Fakıbaba, revize edilen Bakanlar Kurulu'nda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı. Fakıbaba'nın bakan olması, hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı. Şanlıurfalılar, tarım şehrinden bir bakanın çıkmasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti. Belediye Başkanlığı döneminde kentte yeni projelerin hayata geçmesinin mimari olarak gösterilen Fakıbaba’nın bakanlığını hemşehrileri olumlu karşıladıklarını söyledi.

Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

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