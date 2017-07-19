Fakıbaba'nın bakan olması Şanlıurfalılar'ı sevindirdi

2004’de Ak Parti’den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2007 yapılan yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kendisini yeniden aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak katıldığı seçimlerde yüzde 60 oy alarak ikinci kez Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilmişti.

BAKAN OLMASI ŞANLIURFALILARI SEVİNDİRDİ

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Fakıbaba, revize edilen Bakanlar Kurulu'nda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı. Fakıbaba'nın bakan olması, hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı. Şanlıurfalılar, tarım şehrinden bir bakanın çıkmasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti. Belediye Başkanlığı döneminde kentte yeni projelerin hayata geçmesinin mimari olarak gösterilen Fakıbaba’nın bakanlığını hemşehrileri olumlu karşıladıklarını söyledi.









