Falezlerden düşen genç yaralandı

Muratpaşa ilçesi Karalioğlu Parkı'na gelen Eren Kesici ile Salih Çavuşoğlu (13), falezler kısmında, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvar bariyerin üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı.

30 METREDEN DÜŞTÜ

Görgü tanıklarına göre, Kesici, bariyerin üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı.

DENİZ POLİSİ KURTARDI

Kesici'nin arkadaşı Çavuşoğlu ise çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, çocuğun yanına inerek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kesici'ye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve UMKE ekipleri, denize yakın bölgede bulunan çocuğun, arazinin sarp olması nedeniyle yukarıya alınamayacağını belirterek, deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi ile itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle bota alınan Kesici, Yat Limanı'na götürülerek, sağlık ekibine teslim edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Eren Kesici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kurtarma çalışmaları sırasında arkadaşını yalnız bırakmayan Salih Çavuşoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.