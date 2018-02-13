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Falezlerde insan zinciriyle kurtarma seferberliği

Antalya'da falezlerden sarkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis, sağlık ve vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.

İHA | 13.02.2018 - 19:07..
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Cadde üzerindeki banklarda alkol alan Vedat D. (35), bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle falezlerin üzerine çıktı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Kısa sürede olay yerine gelen Motosikletli yunus ve sağlık ekipleri, şahsın bulunduğu yere çıktı.

Polis ve sağlık ekiplerinin konuşmalarına cevap vermeyen şahıs, denize doğru sarkmaya devam etti. Zaman zaman yerinde hareket eden çevredeki vatandaşlar polisin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Falezlerde insan zinciriyle kurtarma seferberliği

EL ELE VERİP VATANDAŞI KURTARDILAR

Polis, ‘Amir gelsin amirle konuşacağım’ diyen Vedat D.’yi atlama ihtimaline karşı elinden tutmayı başardı. Yaklaşık 30 metrelik falezler üzerinde yaşanan can pazarında polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar birbirlerine zincir gibi kenetlenerek şahsın düşmesini engelledi.

Atlamak isteyen Vedat D.’yi, düşürmemek için polis uzun süre çaba harcadı. Tehlikeli bir yerde bulunan şahıs, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerde yukarı çekildi.

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