Falezlerde intiharı engellemek için özel tim kuruldu

Antalya'da doğa harikası falezlerin son zamanlarda intihar ve boğulma olaylarında sık sık adı geçiyor.

İNTİHAR İÇİN ADRES HALİNE GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konyaaltı varyan bölgesinde doğa harikası falezler ve denizin kesiştiği noktanın, son dönemde intihar veya intihara teşebbüse meyilli kişiler için bir adres haline geldiği belirtildi. Açıklamada, kamuoyunda intihar ve intihara teşebbüs konularına karşı duyarlılığın ve farkındalığın arttırılması, bu kişilere karşı toplumsal bilinç oluşturmak ve daha etkili müdahale etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş Şubesi, Deniz Şube, Foto Film Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinde ekiplerin katılımıyla özel timler kurulduğu kaydedildi.





AFİŞ VE BROŞÜRLER YAYINLANACAK

Özel donanımlı ve eğitimli timlerin karadan ve denizden birbirleriyle koordineli olacak şekilde falezler bandında göreve başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gerek boğulma ve yüksekten düşme, atlama konuları ve gerekse intihar veya intihara teşebbüs vakalarıyla ilgili afiş, broşür destekli materyallerle de bilgilendirmeler yapılacak. Bu süreç içerisinde daha etkili ve önleyici sonuçlar alınabilmesi için ailelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK'larımıza, görsel- yazılı, sosyal medyaya ve nihayet tüm kamuoyunu da büyük görevler düşmektedir."