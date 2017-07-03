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Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Antalya'da, erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren 23 yaşındaki S.Y., 30 metre yükseklikten denize atladı.

03.07.2017 - 13:34
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Erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren S.Y., bir süre alkol aldıktan Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlere geldi.

Burada alkol almaya devam eden S.Y., sık sık telefonla konuşarak ağladı. Telefonu yere atan genç kız, daha sonra falezlerin kenarına geldi.

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Buradaki korkuluklara tutunan Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNDEN BİRA İSTEDİ

Polis ekipleri S.Y. ile konuşarak falezlerin kenarından uzaklaşmasını istedi. Ancak yanına polisi yaklaştırmayan S.Y. için bu kez sağlık görevlileri devreye girdi. Sağlık görevlileriyle konuşmaya başlayan S.Y., onlardan bira istedi.

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Genç kız bira verilmediği takdirde kimseyi yanına yaklaştırmayacağını söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi aldığı birayı S.Y.'ye doğru götürmeye başladı. Bu sırada S.Y., elindeki boş bira şişesini başına vurup kırdı. Elindeki kırık şişeyle kendisine zarar vermekle tehdit eden S.Y., biranın yanına bırakılmasını istedi.

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Şişeyi bırakan sağlık görevlisinin geri gitmesi üzerine S.Y. bulunduğu yerden inerek şişeyi almak için geldi. Ancak S.Y., bu sırada kendisine doğru gelen sağlık görevlisini fark edince kendisini boşluğa bıraktı.

TİŞÖRTÜNDEN YAKALADI AMA TUTAMADI

Sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., yaklaşık 30 metreden suya düştü. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan S.Y., sırt üstü yatarak bağırmaya başladı. Denizde bekleyen ekiplerce bota alınan S.Y., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

Sarhoş kız falezlerden denize atladı

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