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Fallon: Türkiye'yle beyin güçlerimizi bir araya getireceğiz

Fallon, İngiltere ile Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nde teknolojilerini ve beyin güçlerini bir araya getireceklerini bildirdi.

30.01.2017 - 21:53
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Fallon: Türkiye'yle beyin güçlerimizi bir araya getireceğiz

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin savunma konularında sorularını yanıtlayan İngiltere Savunma Bakanı Michael, Başbakan Theresa May’in cumartesi günü Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan TF-X anlaşmasını değerlendirdi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin Lancashire milletvekili Mark Menzies, iki ülke arasındaki anlaşmayla seçim bölgesinde 400 kişiye istihdam sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fallon’a, bu anlaşmanın İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında dünyayla ekonomik işbirliğine açık bir tutum alacağının işareti olup olmadığını sordu.

"HEM İNGİLTERE DE HEM DE TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATACAK"

Soruya "Evet, anlaşma bunun işaretidir." yanıtını veren Fallon, şunları kaydetti: "İngiltere ile Türkiye’nin yeni bir muharip uçak geliştirilmesinde teknolojilerini ve beyin güçlerini birleştirecekleri TF-X projesinin çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından ben de memnuniyet duydum. Bu anlaşmanın hem İngiltere’de hem de Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacağını ümit ediyorum.”

Cumartesi günü Ankara’da Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

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