Falstaff operası İstanbul'da sahnelenecek

William Shakespeare'in Windsor'un Şen Kadınları ve IV. Henry oyunlarından uyarlanarak hazırlanan ve Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olma özelliğini taşıyan Falstaff operası, dün Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyerini yaptı.

DÜNYANIN EN ZOR OPERALARINDAN SAYILIYOR

Sahnelenme ve müzikal çalışmaları bakımından dünyanın en zor operalarından biri olarak bilinen eser, 14. yüzyıl İngiltere’sinde geçen eserde Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın , evli ve iki iyi dost olan Alice Ford ve Meg Page’i aynı anda baştan çıkarmaya çalışmasını konu alıyor.

Falstaff, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 10, 11, 13, 14, 21, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde de sahnelenecek.