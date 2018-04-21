Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Aynı gün Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söken Yahudi yerleşimcilerin ardından Mescid-i Aksa hedef alındı. Fanatik Yahudilerin Fas Kapısı'nı kullanarak Mescid-i Aksa'ya girdikleri belirtildi.





YANLARINDA İSRAİL POLİSLERİ DE VARDI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sabah 203, öğle namazından sonra da 43, olmak üzere 246 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." denildi.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Mescid-i Aksa'nın korumalarından biri, "Baskınlar sırasında bazı yerleşimciler, olayları provoke etmek için Talmudik ayin yapma teşebbüsünde bulundu." şeklinde konuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, son birkaç yılda tırmanan saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.