taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,08
PETR
73,6300

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 250'ye yakın iki ayrı grup fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüste bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

AA | 21.04.2018 - 06:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Aynı gün Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söken Yahudi yerleşimcilerin ardından Mescid-i Aksa hedef alındı.  Fanatik Yahudilerin Fas Kapısı'nı kullanarak Mescid-i Aksa'ya girdikleri belirtildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi


YANLARINDA İSRAİL POLİSLERİ DE VARDI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sabah 203, öğle namazından sonra da 43, olmak üzere 246 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." denildi.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Mescid-i Aksa'nın korumalarından biri, "Baskınlar sırasında bazı yerleşimciler, olayları provoke etmek için Talmudik ayin yapma teşebbüsünde bulundu." şeklinde konuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, son birkaç yılda tırmanan saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şam'dan yola çıkanlar Halep'e ulaştı
Suriye'de Esad rejimi ve muhalifler anlaşmaya vardı. Başkent Şam kırsalından tahliyesi gerçekleştirilen ilk kafile Halep'e geldi.
Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de sivilleri vurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri vurdu. Saldırı sonrası yapılan açıklamada, "Yanlışlıkla oldu" ifadeleri kullanıldı.
Türk çocuklar Almanya'da temizliğin önemine vurgu yaptı
Almanya'nın Bonn kentinde yaşayan Türk kökenli çocuklar, çevre bilinci oluşturmak amacıyla yaşadıkları şehrin sokaklarındaki çöpleri topladı.
Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

20
Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

16
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

17
Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

19
Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

23
Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu

Teröristlerin EYP'leri Afrin'de bir okulda bulundu

4
Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti

Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM