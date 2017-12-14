Dün akşam saatlerinde ajanslara, Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya, İsrail polislerinin korumasındaki 101 Yahudinin baskın gerçekleştirdiği bilgisi düşmüştü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamayla bildirilen bu işgalin görüntüleri bugün ortaya çıktı.

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı- ViDEO

POLİS KORUMASINDA BASKIN

Görüntüde avluya alınan fanatik Yahudilerin polis nezaretinde avluda tahrikkar tavırlarla gezdirildiği, Aksa'nın kapısında içeri sokulduğu görülüyor.

İsrailli radikal bir grubun gerçekleştirdiği baskın yalnız Aksa ile sınırlı kalmadı. Kubbetüs Sahra'dan geçerek Aksa'nın içine giren fanatik siyonistler, sloganlar ve tahrikkar tavırlar ile Filistinli Müslümanları provakate etmeye çalıştılar.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR

Müslümanları, Mescid-i Aksa camisine almayan, Kubbetüs Sahra'ya kısıtlı olarak sokan İsrail polisler, Müslümanlara üst araması yapıyor ve kimliklerine de el koyuyor. Siyonist fanatik gruplar ise ne bir üst araması ne de bir güvenlik önlemine tabii tutuluyor, sadece polisler eşliğinde Aksa'ya alınıyorlar.

İsrailli fanatiklerin bu baskınları ne ilk ne de son. Geçtiğimiz hafta da sosyal medyadan örgütlenerek gelen fanatikler, yine Aksa'ya baskınlar gerçekleştirmişti.