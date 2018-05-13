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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin eşliğinde Aksa'nın avlusuna girdi.

AA | 13.05.2018 - 13:32..
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İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi.

TOPLU BASKIN ÇAĞRISI

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

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