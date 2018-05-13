Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

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CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.