Fantastik dünyada enfes yolculuk: Son Sihirbaz

Son Sihirbaz, sihrin geleceğini kurtarmak için zamanda yolculuk yapan yetenekli bir hırsızın hikayesi. Modern New York’ta sihir olmayınca, Eski New York’un arka sokaklarında, sihirli bir şehrin büyülü dünyasını keşfe çıkacaksınız…

(Lisa Maxwell)

SON SİHİRBAZ

Esta, eski sihri kullanabilen son kişilerden biri. O, yetenekli bir hırsız. Kimse fark etmeden istediği her şeyi elde edebilir.

Bu arada eski sihri kullanabilen birkaç Mageus da saklanmak zorunda. Çünkü onlarda nefret eden bir Cemiyet, sadece sihirlerini değil hayatlarını da alacak bir Eşik var. İşte Esta bu sebepten çocukluğundan beri bir tek görev için hazırlık yapıyor; 1902’ye dönüp Cemiyet ve Eşik’in gizemini barındıran bir eski kitabı çalmak.

Ancak eski New York oldukça tehlikeli bir şehir. Hiçbir şey, hiç kimse göründüğü gibi değil. Hal böyle olunca Esta’nın işi de çok zor. En zor kısmı da görevi sırasında geçmişte bıraktıklarına ihanet etmesi gerekirse ne yapacak…

Fantastik Edebiyat meraklıları, bu romanı kaçırmayın…

Son Sihirbaz

Lisa Maxwell

Çev.: İlke Afacan

Hep Kitap

S.: 544

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Damla Karakuş

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